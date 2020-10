MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Türk’ün toprağı Türk kalacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Rize’nin Güneysu ilçesi ve Derepazarı ilçelerinde gerçekleşecek kongrelere katılmak üzere Rize’ye geldi.

Rize’de esnaf ziyaretinde bulunan Erdem vatandaşlarla sohbet etti. Sorasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, Azerbaycan’a tarih boyunca destek verdiklerini dile getirerek “Biz Azerbaycan’a her şeyden önce desteklerimizi bildirdik hem liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendi bugün değil; orada bir işgal var ve oradaki toprakların Türk olduğunu her zaman için söylüyordu. Biz Türk’ün yanındayız, onlar bizim Türk kardeşimiz biz iki devlet tek milletiz onlarla bakıyoruz ve diyoruz ki onlar bizim kandaşlarımız. Buradan onlara dualarımızı desteklerimizi gönderiyoruz” dedi.

Azerbaycan’ın haklılığı konusunda tüm dünya ülkelerinin hem fikir olduğunu düşündüğünü dile getiren Milletvekili Erdem “Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da gerekli destekleri açıkladık. Her kim Türk’ün topraklarını işgal ediyorsa yaptığı suçla karşı karşıya kalacaktır ve o topraklardan da kovulacaktır, Türk’ün toprağı Türk kalacaktır. Dünyadan gelen sessizliğe baktığımızda, çetelerin saldırıları çok fazla olmasına rağmen, bilhassa Azerbaycan’ın haklılığı konusunda bana göre dünya da hemfikir. Bunun da zaten yankılarını görüyoruz, buna karşı çıkan herkesin Türk düşmanı olduğunu da görüyoruz. Diğer devletler Azerbaycan’a destek olmadı ama karşı da çıkmadı sessiz kalmak Azerbaycan’a destek olmaktır” şeklinde konuştu.

