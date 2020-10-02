Andrade Fernando, Çaykur Rizespor'da

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Andrade Fernando'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam den Çaykur Rizespor, bonservisi Portekiz ekibi Porto'da bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da geçiren Andrade Fernando ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Sivasspor formasıyla 27 lig maçına çıkan hucüm oyuncusu 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ocak 2019'da Porto'ya transfer olan Fernando'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-10-02 19:22:55
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