Çaykur Rizespor, Fernando Andrade ile anlaşma sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Fernando Andrade ile anlaşma sağladı

İHA

Çaykur Rizespor, Fernando Andrade ile anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor'da Porto'dan kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Andrade ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Fernando Andrade ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de Sivasspor formasıyla 27 maça çıktı, 6 gol 2 asist yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Andrade Fernando, Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Andrade Fernando, Çaykur Rizespor'da
Selin sürüklediği odunları denizden kayık ile topladılar
YEREL HABERLER Selin sürüklediği odunları denizden kayık ile ...
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Türk’ün toprağı Türk kalacaktır"
YEREL HABERLER MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Türk’ün ...
Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
Şiddetli yağış Rize'nin doğu ilçelerinde etkili oluyor Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış Rize'nin doğu ilçelerinde etkili ...
Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış Ardeşen-Tunca karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli ...
Çaykur Rizespor’da B.B. Erzurumspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’da B.B. Erzurumspor maçı hazırlıkları ...
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 2-3 oyuncu ile görüşüyoruz
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 2-3 oyuncu ...
İlkel teleferikten düşen yabancı uyruklu çay işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İlkel teleferikten düşen yabancı uyruklu çay işçisi ...
Karadeniz'de yayla dönüşlerine 'koronavirüs' rötarı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yayla dönüşlerine 'koronavirüs' rötarı
Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı
Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı
Rize'de şiddetli yağış Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan heyelanda 1 araç toprak altında kaldı, 1 araç ise selde sürüklendi
YEREL HABERLER Rize'de şiddetli yağış Rize'de şiddetli yağış sonrası ...
Çaykur Rizespor Godfred Donsah’ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Godfred Donsah’ı kadrosuna kattı
Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik
YEREL HABERLER Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik
Evdeki arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı
YEREL HABERLER Evdeki arkadaşları uyandırmak için odasında ...
Rize şehir merkezi böyle olacak Rize’de 173 bin metrekarelik dolgu alanında bulunan ve deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılacak duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapının yerine yapılacak yeni binaların görselleri yayınladı
YEREL HABERLER Rize şehir merkezi böyle olacak Rize’de 173 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X