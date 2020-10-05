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Meslek liseliler 'Atmaca´ robot ile Teknofest´te 1´inci oldu

DHA

Meslek liseliler 'Atmaca´ robot ile Teknofest´te 1´inci oldu


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)GAZİANTEP´te düzenlenen Teknofest 2020 yarışlarına liseler arası 'insansız su altı sistemleri' kategorisinde Rize'den katılan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi `Goshawk Side´ takımı, 1´inci oldu. Öğrenciler, bölgede yaşanan sel afetinde, kayıp kişilerin hızla bulunabilmesini sağlayan 'Atmaca' adını verdikleri robotla 30 bin liralık ödülün de sahibi oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Gaziantep´te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020', Türkiye´nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getirdi. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı. Teknofest´te liseler arası `insansız su altı sistemleri´ kategorisinde yarışan Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi `Goshawk Side´ takımı Türkiye 1´incisi oldu. Öğrenciler, bölgede yaşanan sel afetinde kayıp kişilerin hızla bulunabilmesine yardımcı olması amacıyla tasarlayıp, `Atmaca´ adını verdikleri robotla 30 bin liralık ödülün sahibi oldu. Öğrenciler, Ahmet Yiğit Cihan, Rıdvan Can Saruhan, Ergün Anıl Aydın, danışman öğretmenleri Murat Korkut gözetiminde, parçalarını 3D yazıcı kullanarak yaptıkları robotun yazılımından tasarımına kadar her şeyini, okulun imkânları ile tasarladı.
`SEL KAYIPLARINI DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK´
Salgın döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren öğrenciler ve öğretmenler, aldıkları birincilikle emeklerini taçlandırmanın sevincini yaşıyor. Projenin danışman öğretmeni Murat Korkut, öğrencilerin çok güzel bir robot tasarladığını belirterek "Denizcilik meslek lisesi olduğumuz için biz de deniz üzerine bir proje hazırladık. Bu projeyi hazırlarken bölgemizde yaşanan sel olaylarındaki kayıplarımızı düşündük. Suyun altında kalan vatandaşlarımızı arayabilmek için bu su altı robotunu geliştirdik. Limanlarda gemilerin alt kısmının incelenmesi, batık arama, denizdeki çeşitli canlıların incelenmesi, numune alınması bu robotla yapılabilir. Bu çalışmada büyük bir özveri var. Salgın döneminde karamsarlığa düşseler de yılmadılar, geldiler, akşamlara kadar projenin üzerinde çalıştılar. Biz meslek lisesi olduğumuz için öğrencilerimiz derste aldıkları bilgileri bu projeyi aktarma fırsatı buldular" diye konuştu.
'MESLEK LİSESİ FARKINDALIĞINI ORTAYA KOYDUK'
'Goshawk Side' takımından Ahmet Yiğit Cihan da geçen yıl da Teknofest'e katıldıklarını ancak robotun görevleri yapacak kadar iyi olmadığını söyleyerek, "Bu yıl robotumuzu geliştirdik, performansını artırdık, görevleri yerine getirebilecek bir robot tasarladık. Gerekli performansı yarışmada sağladık ve birinci olduk. Kendi kategorimizde tek meslek lisesi olarak oradaydık. Bir meslek lisesi farkındalığı yaratarak birinci olduk. Yazılımını da bizim yaptığımız bu çalışmada, en özgün yazılım ödülü de bizim oldu. Hem yazılımı hem robotumuzu geliştirerek sonraki yarışmalar için hazırlık yapacağız" dedi.
'OKULUMUZDA GELECEĞİMİZE YÖN VERİYORUZ'
Ergün Anıl Aydın "İlk defa böyle bir projede yer aldım. Gecelere kadar süren çalışmalarımız oldu. Sonuçta robotumuzla birinci olmayı başardık. Aslında meslek liseliler olarak avantajlı bir konumdayız. Yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz, el becerilerimizi geliştirebileceğimiz atölyelerimizle okulumuzda geleceğimize yön veriyoruz" şeklinde konuştu. 
'ROBOTUMUZU GELİŞTİRECEĞİZ'
Rıdvan Can Saruhan, "Tamamen kendimizin tasarladığı, 3D yazıcıyla parçalarını yaparak birleştirdiğimiz, yazılımını kendi yaptığımız robotumuzla yarışmaya katıldık ve birinci olduk. Bu gururu Rize´ye ve okulumuza yaşattığımız için mutluyum. Robotumuzu daha çok geliştirip, 80 metreye kadar dalabilecek duruma getireceğiz" ifadelerinde bulundu.
'YENİ BULUŞLAR YAPACAĞINA İNANIYORUZ'
Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Mazgal ise "Meslek liselerinde yetişen öğrencilerimizin ileride ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu robot da bunun göstergesi. Bu çocuklarımız mühendislik fakültelerinde okuyup, mezun olduklarında Teknofest'te yapmış oldukları bu hayallerini gerçekleştirerek, yeni buluşlar yapıp, ülkemizde çok güzel katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diyerek, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.
DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-05 12:31:03

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