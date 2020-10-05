Çayeli'de sağanak ve heyelan



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ ÇAYELİ, (Rize), (DHA) RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle Çayeli´nde cadde ve sokaklar göle döndü, bir ev heyelan sonucu hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Rize ve Artvin için yaptığı uyarı sonrası, sabah saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokalar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Çayeli Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale etti. Yalı Mahallesi´nde meydana gelen heyelanda, Ekrem Taşcı'ya ait ev toprak ve balçıkla doldu. Ölü ve yaralının olmadığı heyelanda, evde hasar oluştu.

`UCUZ ATLATILMIŞ BİR HEYELAN OLDU´

Çayeli Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, heyelanın yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu. Çiftçi, "Ucuz atlatılmış bir heyelan oldu. Hane halkından kimsenin burnu bile kanamadı. Bu bizler için sevindirici durum oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-10-05 13:00:49



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