Kaçkar Dağı´nın zirvesi beyaza büründü

Yalçın ŞAHİN/RİZE, (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ekim ayında kar yağdı.
Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ekim ayında yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesinde karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Yalçın ŞAHİN
2020-10-05 16:46:34
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