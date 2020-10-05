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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayeli'nde sağanak ve heyelan (2)

DHA

Çayeli'nde sağanak ve heyelan (2)


EVLERİ HASAR GÖREN AİLE, O ANLARI ANLATTI
Rize´nin Çayeli ilesinde heyelan sonucu evi hasar gören aile, sağanak sırasında yaşananları anlattı. Ağaçlarla sürüklenen toprağın, evin duvarını kırarak içeri girdiğini, evde bulunan Murathan Taşçı´nın (15) da yarım saat önce su içmek için çıktığı odasının heyelana teslim olduğu ortaya çıktı.  
Yaşadığı anları anlatan Murathan Taşçı "Olaydan yarım saat önce yattığım yerden kalkarak su içmeye gittim. Evin içinde oyalandım. O esnada çok şiddetli yağmur yağıyordu. Birden bir gürültü duydum, evin içerisi balçıkla kaplandı. Yattığın odanın içerisine kocaman bir ağaç ile beraber balçık girdi. Çok korkunç bir tabloydu. Hemen kardeşlerimle evin dışarısına çıktım" dedi.
`O KORKUYLA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK´
Baba Ekrem Taşçı da "Sabah erken saatlerden itibaren çok şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Yağmurla beraber evin arka bölümünden kopan heyelan evin duvarını delerek içeri kadar doldu. Biz o korkuyla kendimizi dışarı attık. Murathan'ın yattığı oda balçıkla kaplı. Eğer Murathan orada olsaydı hayatını kaybetmiş olabilirdi. Canımızı kurtardığımız için mutluyuz" diye konuştu. 
`ÇOCUKLAR BAĞIRARAK DIŞARI ÇIKTI´
Anne Aysun Taşçı ise "Olay sırasında ben evin dışındaydım. Cam kırılması sesi ile beraber evin yanından akan heyelanı gördüm. Çocuklar bağırarak evden dışarı çıktılar. Ben evin içine geldiğimde evin içinin balçıkla kaplı olduğunu gördüm. Her yer çamur dolu. Çok zor durumdayız" dedi. 
BAŞKAN ÇİFTÇİ: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK
Taşçı ailesini ziyaret eden Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Çayeli bugünkü sağanak yağışı ucuz atlattı. Caddelerimizde su birikintileri oldu. Ancak en büyük tehlikeyi Taşçı ailesi atlattı. Evleri heyelan altında kaldı. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Bunun için almamız gereken tedbirler var. Arazi yapımıza uygun binalar, yollar yapmalıyız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-05 16:50:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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