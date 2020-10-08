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Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi

İHA

Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun yargılanmasına Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın 7. duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Albay Hakan Dedebağı, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin kardeşi Ertunç Verdi katıldı.
‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu bulunan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, duruşmaya bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile katıldı.
Tanık O.Ü, bir önceki duruşmada anlattığı sanık ile koğuşlar arasındaki delikler yardımı ile konuştuğu ifadesine ek olarak, koğuşlarda bulunan ve daha sonra sıva yardımı ile kapatılan deliklerin fotoğrafını mahkemeye gönderdi. Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise koğuşunda yerden bir metre yükseklikte bir adet delik bulunduğunu, fotoğraftaki deliğin o delik olup olmadığını bilmediğini ve tanığa olayla ilgili buradan hiçbir şekilde bilgi vermediğini savundu.
Verdi ailesinin avukatı ise "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 20202024 sayılı soruşturma sonucu beklensin ve tanık O.Ü'nün yeni sunduğu ek bilgileri incelemek için süre verilsin” isteğinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın örgüt üyeliği suçunun akıbetinin soruşturulmasına, sanığın istediği görüntü ve belgelerin UYAP üzerinden gönderilmesine karar vererek duruşmayı 29 Aralık tarihine erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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