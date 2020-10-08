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Mesut Yılmaz´ın hemşehrilerinden, görevden alınan Edizer'e suç duyurusu

DHA

Mesut Yılmaz´ın hemşehrilerinden, görevden alınan Edizer'e suç duyurusu


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA) RİZELİ hemşehrileri, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz´a yönelik sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan, görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kentte adliyeye gelen bir grup Rizeli, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz´a yönelik sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan, görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Rize eski Milletvekili Ahmet Kabil, "Türkiye'nin her tarafında Mesut Yılmaz´ı seven, yaptığı hizmetleri iyi bilen kişiler adliye kapılarında. Ben ve arkadaşlarım bu görevden almayı yeterli bulmuyoruz. Onun çok daha büyük bir ceza almasını istiyoruz. Onun için buradayız. Savcılarımız gerekli hassasiyeti gösterir. Ağza alınmayacak, haddini aşan, çizgiyi aşan ifadeler kullandı. Bana göre görevden almak bunun karşılığı değil. Böyle düşünen arkadaşlarım da buraya geldiler" diye konuştu.  
Anavatan Partisi Rize İl eski Başkanı Nusret Karaca da "Başhekim yardımcılığı görevini yapan bu kişi bence hasta bir kişi. Böyle hastalar ülkemizde zaman zaman ortaya çıkıyor. Yaptığı açıklama bizi tahrik ediyor. Onu cumhuriyet savcılarına havale ediyoruz" dedi.
Anavatan Partisi Rize İl Başkanı Ceyhun Yılmaz ise "Anavatan Partisi olarak durumdan duyduğumuz rahatsızlık dolayısıyla suç duyurusunda bulunmak üzere buraya geldik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Böyle güzide bir makamda böyle insanların olmasını istemiyoruz. Mesut Yılmaz bizim için çok önemli bir değerdir ve bu değere sahip çıkacağız" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-08 16:12:45

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