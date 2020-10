Üreticinin rağbeti azalan Beyaz Çay'a tüketicinin ilgisi artıyor ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: "Üreticinin bize sattığı beyaz çay da azalma var ama bizim satışlarımız arttı" "Bu hafta sonu itibariyle yaş çay alım kampanyasını kapatacağız"

İmparatorların Çayı olarak bilinen ‘Beyaz Çay’ bu yıl çay üreticileri tarafından ilgi görmezken ÇAYKUR tarafından alınan beyaz çay rakamı 188 kilogramlara kadar düştü. Üretici tarafından beyaza çaya talep her geçen yıl biraz daha azalsa da tüketici tarafından bu durum böyle olmadı. Öyle ki beyaz çay üreticiden 188 kilogram alınsa da ÇAYKUR’un bugün ki satış rakamı 145 kilogramları buldu. Üreticiden kilosu 400 liraya alınan beyaz çayın ham maddesi çay filizlerinin 67 kilogramından 1 kilogram beyaz çay elde edilerek kilosu 4 bin liradan satılıyor. 20 gramlık şişelerde satılan ÇAYKUR’un beyaz çayı ‘Beyaz İksir’ 80 liradan raflarda yerini alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üretici beyaz çay için bu yıl tarlaya girmemiş olsa da ÇAYKUR’un satışlarının arttığını dile getirdi. Alim “Bu yıl beyaz çayda üreticinin fazla bir ilgisi olmadı. Ben onu bu yıl yabancı işçi gelmeyince üreticiler bu çayları kendileri toplamasına bağlıyorum. Hastalık nedeniyle de çay bahçelerine 2 kere girmek istememiş de olabilirler. Önce beyaz çay için çay bitkisinin filizleri toplanıyor, daha sonra çayın kendisi toplanıyor. Yani çay bahçesine 2 kere girmeme adına fazla bir rağbet olmadı. Bu yıl sadece 188 kilogram beyaz çay alabildik. Tabi biz beyaz çayın bize satılmasından çok bir şekilde stoklarımızın eritilmesinden yanayız. Bugün itibariyle de 145 kilogram beyaz çay satışı gerçekleştirdik. Onunda çoğunluğu yeni açmış olduğumuz çay satış mağazalarımızdan oldu. Yani üreticinin bize sattığı beyaz çay da azalma var ama bizim satışlarımız arttı. Bu durum da kurumun lehine güzel bir şey” dedi.



"Yeni ürünümüz ‘Matcha çayı’ olarak tanınan yeşil çay pudrası ilgi gördü"

ÇAYKUR’un yeni ürünü olan ve dünyada ‘Matcha çayı’ olarak tanınan yeşil çay pudrasının ilgi gördüğünü ve dünya pazarına göre herkesin ulaşabilmesi açısından fiyatının uygun olduğunu ifade eden Alim “Matcha çayı üretimine geçtiğimiz Yıl aralık ayında başladık. Hatta pandemiden önce genç bir girişimci gelerek bizden Avrupa bayiliği istedi ve verdik. Ondan sonra da pandemi dolayısıyla gidip gelişler zorlaşınca bir daha görüşemedik. Özel bir dondurma firmasıyla da bir anlaşmamız olmuştu. Denemeleri devam ediyor ama pandemi nedeniyle orada da bir aksama oldu. Yine aynı şekilde Matcha çayı eczanelerde satılsın olayı vardı ama biz daha serbest çalışabilmek için kendi bayilerimize bunu satmayı düşündük. Geçen sene 5 bin ton sattık. Bu yıl 3 bin tondayız ama yıl sonunda yine 5 bin ton satmış olmayı hedefleriz. Matcha çayı diye bilinen yeşil çay pudrası aslında dünyada bizim çayımızın üzerine başka bir matcha çayı yok. Ayrıca fiyat olarak da dünyada çok pahalı fiyatlarda satılıyor, bizde çok ucuz. Bizim amacımız Türk çayını dünyanın her tarafına ulaştırmak” şeklinde konuştu.



"Bu hafta sezonu yaş çay alım sezonunu kapatmayı düşünüyoruz"

Bu yıl çay sezonunun uzun sürmesini vatandaşın çayını henüz toplayamamasından kaynaklandığını fakat bu hafta sonu itibariyle sezonu kapatmayı düşündüklerini dile getiren Alim “Biz hem üretici olduğumuz için üreticinin mağdur edilmesine dayanamıyoruz. 1 gün daha, 1 gün daha diyoruz. Böyle de çok çay alıyoruz aslında. Yine 730 bin tonları geçtik. Ama sanırım bu hafta sonu itibariyle artık kampanyayı kapatacağız. Artık kurumu da düşünmemiz lazım. İnsanlar hava açık biraz daha gelsin diye düşünüyor ama her şeyin bir zamanı var. Bu hafta sonuna kadar artık tüm üreticilerimizin çaylarını bitirmeleri gerekiyor” diye konuştu.



"Didi’nin yıl sonu hedefi 100 milyon litre

ÇAYKUR’un marka değerlerinden biri olan soğuk çay Didi'nin eskisi gibi piyasada yeteri kadar bulunamadığı için bazı esnaflar ve vatandaşların durumdan şikayet etmeleri ile ilgili olarak ise Alim, "Olmayan bir yer görünce koydurtuyorum" ifadelerini kullandı.

Didi'nin bu yıl Korona virüs pandemisine rağmen şuana kadar 70 milyon litre satıldığını kaydeden Alim, yıl sonu hedeflerinin ise 100 milyon litre olduğunu dile getirdi. Alim şunları söyledi:

“2018 yılından bugüne genel müdürlüğe ben vekalet ediyorum. 2018 yılından önce bayilikler nasılsa aynı şekilde devam ediyor. Eksilme yok aksine ben eksik gördüğümüz yerde ‘Buraya bir bayilik vermemiz lazım’ diyorum. Hatta zaman zaman Rize’de bile gittiğimiz yerde 'Neden Çaykur’un Didi’si yok ?' diyorum ve koyduruyorum. Rize’de bakkallara bile stantlardan kurdurduk. Önceki yıllarda söz hakkı benim değildi. Kimdeyse söz hakkı o konuşuyor. Farklı şeyler olmuyordu, aynı şeyler yapılıyordu. Satışı da bizim ÇAYTAŞ diye bir firmamız vardı onun üzerinden yapılıyordu. Orada ki durum çok daha farklıydı. O dönemle bu dönemi kıyaslamamız pek de sağlıklı olmaz. Biz onları kapattık, her şeyi ÇAYKUR üzerine çektik. Tüm ticaret ve satış ÇAYKUR üzerinden dönüyor şu anda. ÇAYKUR üzerinden döndüğü için ister istemez bazı eksiklikler de olabildi. Şu ana kadar 70 milyon litreyi geçtik. Yıl sonu hedefimiz ise 100 milyondur. Önceki yıllarda da gerçekçi bir satış 100 milyon110 milyon civarındaydı. Afaki 120130 milyon litre de denilebilir ama bunlar gerçekçi rakamlar değildir.”



Çay satışları arttı

ÇAYKUR’un 2020 yılında bugüne kadar 105 bin ton kuru çay sattığını ve geçtiğimiz yılı daha şimdiden 15 bin ton geçtiğini dile getiren Genel Müdür Vekili Alim “Bugün itibariyle çay satışımız 105 bin ton. Geçen yıl ise 90 bin ton civarındaydı. Önceki sene 80 bin tondu. Bu rakam artıyor ama ben bu artışları da yeterli bulmuyorum. ‘Bak 105 bin ton yaptım’ diyerek övünmüyorum çünkü yeterli değil. 750 bin ton yaş çay alıyorsak, en az 130 bin ton siyah çay satmamız lazım. Onun için Pazar arayışımızda devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.