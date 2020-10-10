84 yaşında koronavirüsü yendi, 'Bal, tereyağı, yoğurt tükettim' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

84 yaşında koronavirüsü yendi, 'Bal, tereyağı, yoğurt tükettim' dedi

DHA

84 yaşında koronavirüsü yendi, 'Bal, tereyağı, yoğurt tükettim' dedi


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, kronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim (84), ilerlemiş yaşına rağmen yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Sarıibrahim, "Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim" dedi.
Çayeli ilçesinde yaşayan ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim, bir süre önce rahatsızlandı. Sarıibrahim'in hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Tedavisinin ardından test sonucu negatif çıkan Melek Sarıibrahim, evde karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Sarıibrahim sağlığına kavuştu.
'TEREYAĞI, BAL, YOĞURT TÜKETİP ŞİFA BULDUK'
Gençliğinin hep çalışarak geçtiğini anlatan Melek Sarıibrahim, "Hep çalıştım ama dinç kalmak için de vitaminli yemekler yerdik, çok dikkat ederdim. Şimdi hastalandık ama ben hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim, ayağımdaki sakatlık olmasa iş yaparım" diye konuştu.
'DÜZENLİ BESLENME VE DOĞRU İLAÇ KULLANIMI İLE ATLATTIK'
Melek Sarıibrahim'in kızı Remziye Bilkil, "Annem ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı ve karantinaya alındık. Doktorun dediği gibi ilaçları kullandık hiç endişe etmeden bu süreci atlattık. Tabii annem yaşlı, o yüzden beslenmesini daha dikkatli yaptık. Zaten besleyici yerdi ama bu dönemde organik tereyağı, bal, pekmez gibi yiyecekleri masadan eksik etmedik. Kalp ilaçları vardı, koronavirüs dolayısıyla verilen ilaçları da düzenli kullanarak bir sorun yaşamadan bu hastalığı atlattık. Annem kendine çok bakan biriydi, yeme içme konusunda çok dikkatliydi. O yüzden de bünyesi çok sağlam, bu sayede de koronavirüsü ağırlaşmadan atlatmış oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-10 09:29:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiasında ifadeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' ...
Üreticinin rağbeti azalan Beyaz Çay'a tüketicinin ilgisi artıyor ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: "Üreticinin bize sattığı beyaz çay da azalma var ama bizim satışlarımız arttı" "Bu hafta sonu itibariyle yaş çay alım kampanyasını kapatacağız"
YEREL HABERLER Üreticinin rağbeti azalan Beyaz Çay'a tüketicinin ...
Mesut Yılmaz´ın hemşehrilerinden, görevden alınan Edizer'e suç duyurusu
YEREL HABERLER Mesut Yılmaz´ın hemşehrilerinden, görevden alınan ...
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve ...
Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis ...
Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan, koğuşun duvarındaki delikten olayı anlatmış
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan, koğuşun ...
Rize´de `korozyon´ riskli yapılarda kentsel dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Rize´de `korozyon´ riskli yapılarda kentsel dönüşüm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X