84 yaşında koronavirüsü yendi, 'Bal, tereyağı, yoğurt tükettim' dedi



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, kronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim (84), ilerlemiş yaşına rağmen yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Sarıibrahim, "Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim" dedi.

Çayeli ilçesinde yaşayan ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan Melek Sarıibrahim, bir süre önce rahatsızlandı. Sarıibrahim'in hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Tedavisinin ardından test sonucu negatif çıkan Melek Sarıibrahim, evde karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Sarıibrahim sağlığına kavuştu.

'TEREYAĞI, BAL, YOĞURT TÜKETİP ŞİFA BULDUK'

Gençliğinin hep çalışarak geçtiğini anlatan Melek Sarıibrahim, "Hep çalıştım ama dinç kalmak için de vitaminli yemekler yerdik, çok dikkat ederdim. Şimdi hastalandık ama ben hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Tereyağı, bal, yoğurt, tüketip şifamızı bulduk. Çok iyiyim, ayağımdaki sakatlık olmasa iş yaparım" diye konuştu.

'DÜZENLİ BESLENME VE DOĞRU İLAÇ KULLANIMI İLE ATLATTIK'

Melek Sarıibrahim'in kızı Remziye Bilkil, "Annem ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı ve karantinaya alındık. Doktorun dediği gibi ilaçları kullandık hiç endişe etmeden bu süreci atlattık. Tabii annem yaşlı, o yüzden beslenmesini daha dikkatli yaptık. Zaten besleyici yerdi ama bu dönemde organik tereyağı, bal, pekmez gibi yiyecekleri masadan eksik etmedik. Kalp ilaçları vardı, koronavirüs dolayısıyla verilen ilaçları da düzenli kullanarak bir sorun yaşamadan bu hastalığı atlattık. Annem kendine çok bakan biriydi, yeme içme konusunda çok dikkatliydi. O yüzden de bünyesi çok sağlam, bu sayede de koronavirüsü ağırlaşmadan atlatmış oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-10-10 09:29:24



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