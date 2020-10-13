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Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı

DHA

Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı


Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak RizeArtvin Havalimanı´nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 80'i tamamlandı.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı´nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor
YILDA 3 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 25 ile 30 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Dolguda yüzde 80'i tamamlanan projede, pist, apron ve taksi yolu sahalarında çalışma başlatıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
VALİ ÇEBER: TERMİNALİNDE ÇAY MÜZESİ OLACAK
Havalimanının kule inşaatında çay bardağı figürü olmasının kararlaştırıldığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Havalimanındaki faaliyetler pandemi dönemi dahil hiç aksamadı. Sadece pandemi nedeniyle iş programında güncelleme oldu. Normalde biz, bu sene için 29 Ekim'de ilk uçağı indirmeyi planlıyorduk ve pandemi sürecini yaşamasaydık bunu başaracaktır. 'Önce sağlık' dedik ve iş programını güncelledik. Bu arada havalimanında bazı eklemeler ve aslında güzelleştirmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki sene bu aylarda havalimanını Rizeli, Artvinli, Karadenizli hemşehrilerimiz kullanmaya başlayacak. Havalimanının üst yapısında yöresel mimariyi çok önemsiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu arz ettik. Ona göre proje yeniden ele alındı. Üst yapıdaki temeli değiştirerek, Karadeniz'e özgü özellikleri içinde barındıran değişiklikler oldu. İnşallah yöremizin siluetini çok daha ön plana çıkartan bir havalimanı terminalimiz olacak. Havalimanımızın içerisinde bir tanede çay müzemiz olacak. Çok güzel estetik bir alan olacak. Orada dünya markası olan Rize çayını inşallah en güzel şekilde tanıtacağız" dedi.
'YÜZDE 80´E ULAŞTIK'
Şu an itibariyle havalimanı çalışmalarında yüzde 80'e ulaştıklarını söyleyen Vali Çeber, "Son derece hızlı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Üst yapıyı ayrı tuttuğumuzda yüzde 10'lara yaklaştık. Orada oturmaları bekliyorduk. Biraz yavaş gidiyorduk, şimdi çok daha hızlanacağız. Alana gittiğiniz zaman çay bardağı kulemizin şekillendiğini, terminal binamızın yavaş yavaş görünür hale geldiğini göreceksiniz. Bundan sonra çok daha hızlı ilerleyeceğiz. İlk bitirmeyi hedeflediğimiz 3 bin metrelik pist dolgumuzu tamamen bitirdik. Pistimizin denizden yüksekliği 5 metre kotunda olacak. Dış mendirekte, iç mendirekte, pistte çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlarda Karadeniz insanı Rize-Artvin Havalimanı ile tanışmış ve hizmet almaya başlamış olacak" diye konuştu.
'DOLGU MİKTARI ARTTI'
Planlanan alanda taş dolgu miktarının 100 milyon tona çıkarıldığını söyleyen Vali Çeber, "Havalimanımız 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bunun büyük bir oranı yurt dışından direkt gelen uçuşlar olacak. İnsanların Rize'yi ve Karadeniz coğrafyasını ilk gördükleri yer, havalimanı olacak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızdan bu konunun ayrı değerlendirilmesini istedik. Havalimanının yanında dolgu yapmaya müsait 600 dönümlük bir alanın daha dolguya eklenmesini istedik. Bu da 15-20 milyon ton arasına denk geliyor. Burasının tamamen Rize'nin sosyal, kültürel özelliklerini yansıtması, havaalanına inenlerin Rize ile ilk tanışacakları ve ayrılanların da Rize'ye son bakış yerleri olacak şekilde donatacağımız alan olmasını istedik."DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-10-13 08:49:38

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