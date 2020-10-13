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Çaykur Rizesporlu Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz

DHA

Çaykur Rizesporlu Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor´un transferin son gününde kadrosuna kattığı Dusan Jovancic, "Ankaragücü maçıyla ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İdman öncesi açıklamalarda bulunan yeni transferlerden Dusan Jovancic, Rize´ye gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Jovancic, "Şuanda her şey çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Rizespor´a gelmiş olmaktan da çok sevinçliyim. Takım hocalarım olsun takım arkadaşlarım olsun herkesle aram çok iyi. Rize´yi tam olarak gezme fırsatım olmadı" dedi.
Bugüne kadar beklentileriyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını kaydeden Dusan Jovancic, "Her zaman hedeflerimi tutturdum. O yüzden bundan sonra da çok çalışıp beklentileri karşılayacağım. Buraya gelmeden önce Rizespor´da oynamış bazı Sırp oyunculardan bilgi aldım. Türk liginin çok zorlu ama çok da kaliteli bir lig olduğunu söylediler. Bende bu doğrultuda Rizespor´a transfer oldum. Açıkçası benimde beklentilerim bu yönde, kaliteli ve zorlu bir lig olmasını bekliyorum" diye konuştu. 
Rizespor´da en iyi arkadaşının Emir Dilaver olduğunu söyleyen Jovancic, "Dilaver´le aynı dili konuşuyoruz, dolayısıyla takımda en iyi anlaştığım arkadaşım o. Hemen hemen de her gün beraberiz. Teknik direktörümüz Tomas ile görüştüm, Rizespor´a geldiğimde' hoş geldin' dedi ve bana iyi dileklerini sundu. Daha önceki kulüplerimde 6 numara ve 8 numaralarda oynadım. İkisinde de aşağı yukarı eşit dağıldı görev sürem. Rizespor´da da 6 numarada görev yapacağım gibi görünüyor" dedi.
"RİZESPOR TARAFTARIYLA TANIŞMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Çaykur Rizespor taraftarıyla tanışamadığı için üzgün olduğunu kaydeden Jovancic, "Türkiye hakkında edindiğim bilgilerde statların genelde dolu olduğunu öğrenmiştim. Taraftarımız hakkında da epey bir bilgi edindim. Rizespor taraftarıyla henüz tanışmadığımdan dolayı onların önünde forma giyme fırsatına henüz kavuşamadığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
"ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"
Ankaragücü karşılaşması hakkında da konuşan Jovancic, "Ankaragücü takımıyla alakalı çok bir şey söyleyemem, çünkü nasıl oynadıklarını bilmiyorum. Yarından itibaren analizlerimiz olacak. Daha sonra fikir edinmiş olacağım. Ama ilk dört maçta iyi bir sonuç alamadık, bu konunun da bilincindeyim. Artık Ankaragücü maçıyla bunu değiştirip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman detayları
-Dusan Jovancic'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-13 15:26:47

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