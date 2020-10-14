Düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, vinçle kurtarıldı

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Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)RİZE´de kamyonete bindirildiği sırada sahibinin elinden kaçıp, düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi´nde Sinan Akbulut´un kamyonete bindirmek istediği boğa, sahibinin elinden kaçarak yuvarlandığı yamaçtan düştü. Boğa, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, boğa için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan boğa, kontrollü bir şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı. Veteriner hekim kontrolünden geçirilerek, sahibine teslim edilen boğanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-10-14 15:04:47



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