Bahçedeki sınıflarda çiftçilere eğitim



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/ FINDIKLI, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, bahçeye konulan sıraların yer aldığı sınıflarda çiftçilere meyvesebze üretimi ile ilgili tarım teknikleri anlatılıyor. Derslere ilgi gösteren çiftçiler, uyguladıkları tekniklerle ürünlerin verimini artırıyor.

Fındıklı'da, Ziraat Odası tarafından 'çiftçi eğitim' programları düzenleniyor. 7 bin metrekarelik 'Meci Tarım Parkı'nda bahçeye konulan sıraların yer aldığı sınıflarda, çiftçilere meyvesebze üretimi ile ilgili tarım teknikleri anlatılıyor. Etrafı sebze ve meyvelerle çevrili bahçedeki derslere ilgi gösteren çiftçiler, uyguladıkları tekniklerle ürünlerin verimini artırıyor.

'PANDEMİ ENDİŞESİ DE ORTADAN KALKIYOR'

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, bahçe içerisinde sınıf fikrini pandemi dolayısıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem eğitimlerimizi hem toplantılarımızı açık havada yapmak için böyle bir sınıf aklımıza geldi. Bahçemizde 300'ün üzerinde meyvesebze çeşidimiz var. Derslere katılan çiftçiler uygulamalı eğitimler alıyor. Açık hava olduğu için sosyal mesafeyi de koruyarak katılımcıların pandemi endişesini de ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

'KONULARDA EKSİK MALZEMEYİ BAHÇEDEN KARŞILIYORUZ'

Tarım Teknikeri Nilay Gündoğar da "Bahçenin tam ortasında ders verdiğimiz için çok daha avantajlıyız. Sıraları yerleştirerek sınıf kurduğumuz bahçenin hemen yanında sebze üretim alanlarımız var. Anlattığımız konuları bu bahçelerde uygulamalı olarak deneme fırsatı da buluyorlar. Bu yöntemle anlatılanları daha hızlı kavramalarını sağlıyoruz. Derse katılan üreticilerimiz de durumdan çok memnun, bahçedeki sınıf onların da çok ilgisini çekiyor" diye konuştu.

'BAHÇEDE SINIF, SÜRPRİZ OLDU'

Bahçe sınıfında eğitime katılan Tuğba Yazıcı ise "Bahçe ile iç içe bir ortamda eğitim veriliyor olması bizim için de çok faydalı. Pandemi koşullarında, sosyal mesafede korunarak güzel bir sınıf oluşturulmuş. Kursun içerisinde yer aldığım için mutluyum" dedi.

'HABABAM SINIFI FİLMİNDEKİ GİBİ'

Saydam Engin de "Bahçede oluşturulan bu sınıf benim için sürpriz oldu. Ders bahçede dediklerinde bir sınıfla karşılaşacağımı düşünmedim. Görünce çok şaşırdım. Hababam sınıfı filmindeki gibi çok güzel olmuş" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞDoğancan İLEK

2020-10-15 10:10:06



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