Kaçırılmaktan korkup girdiği yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçırılmaktan korkup girdiği yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş

DHA

Kaçırılmaktan korkup girdiği yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE´de kaçırılmaktan korkup, gizlenmek için girdiği yağmur suyu kanalında kokudan etkilenerek yardım isteyince fark edilip, kurtarılan seyyar satıcı E.D.´nin (30), kanalda yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. E.D.'nin kendisini kaçırmaya çalıştıklarını öne sürdüğü 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile tartışan seyyar satıcı E.D., kaçırılıp öldürüleceğini düşünerek kaçtığı dere yatağından yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanaldan ilerleyip denizden çıkmayı amaçlayan E.D., bir süre sonra koku nedeniyle kendisini kötü hissetmeye başladı. E.D., Cumhuriyet Caddesi'nde bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan kestane satıcısının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, rögarın kapağını açıp, E.D.'yi çıkardı. E.D., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİLOMETRE İLERLEMİŞ
E.D.´nin, 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki yağmur suyu kanalında yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. Rize Devlet Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından polise ifade veren E.D., arkadaşlarının kendisine bir şey yapmasından korktuğunu, bu nedenle kaçarak en yakındaki kanala girdiğini anlattı. E.D.´nin ifadesi doğrultusunda, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
KESTANE SATICISI O ANLARI ANLATTI
Rögardan gelen sesleri duyarak ekiplere haber veren kestane satıcısı Mustafa Beşiktepe, o anları anlattı. Satış yaparken rögardan sesler duyduğunu anlatan Beşiktepe, "Birisi `İmdat´ diye bağırıyordu. Gittim, baktım, içeride biri vardı. `Kaçırdılar beni kurtarın´ diyordu. Hemen polis aradım. Sonra ekipler geldi ve adamı çıkardılar. Ben gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-15 13:01:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçedeki sınıflarda çiftçilere eğitim
YEREL HABERLER Bahçedeki sınıflarda çiftçilere eğitim
Fernando Boldrin: "Türkiye alt yapıya biraz daha yatırım yapmalı”
YEREL HABERLER Fernando Boldrin: "Türkiye alt yapıya biraz daha ...
Yağmur suyu kanalına saklandı, cadde ortasında rögardan çıkarıldı
YEREL HABERLER Yağmur suyu kanalına saklandı, cadde ortasında ...
Rize'de inanılmaz olay Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Rize'de inanılmaz olay Rögardan insan çıktı, görenler ...
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni ...
Düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, vinçle kurtarıldı
YEREL HABERLER Düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, vinçle ...
Rize’de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı
YEREL HABERLER Rize’de dereye düşen inek vinçle kurtarıldı
Çaykur Rizesporlu Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu Jovancic: İlk galibiyetimizi almak ...
2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa ...
Dusan Jovancic: "İlk galibiyetimizi almak istiyoruz"
YEREL HABERLER Dusan Jovancic: "İlk galibiyetimizi almak istiyoruz"
Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni dolgu alanı eklendi
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni ...
Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı Tahlilleri tamamlanan Anzer Balı’nın bu yıl ki satışında öncelik hastaların olacak
YEREL HABERLER Yeni sezon Anzer Balları satışa çıktı Tahlilleri ...
Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı
YEREL HABERLER Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X