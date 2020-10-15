Kaçırılmaktan korkup girdiği yağmur suyu kanalında 1 kilometre ilerlemiş



Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE´de kaçırılmaktan korkup, gizlenmek için girdiği yağmur suyu kanalında kokudan etkilenerek yardım isteyince fark edilip, kurtarılan seyyar satıcı E.D.´nin (30), kanalda yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. E.D.'nin kendisini kaçırmaya çalıştıklarını öne sürdüğü 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile tartışan seyyar satıcı E.D., kaçırılıp öldürüleceğini düşünerek kaçtığı dere yatağından yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanaldan ilerleyip denizden çıkmayı amaçlayan E.D., bir süre sonra koku nedeniyle kendisini kötü hissetmeye başladı. E.D., Cumhuriyet Caddesi'nde bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan kestane satıcısının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, rögarın kapağını açıp, E.D.'yi çıkardı. E.D., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİLOMETRE İLERLEMİŞ

E.D.´nin, 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki yağmur suyu kanalında yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. Rize Devlet Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından polise ifade veren E.D., arkadaşlarının kendisine bir şey yapmasından korktuğunu, bu nedenle kaçarak en yakındaki kanala girdiğini anlattı. E.D.´nin ifadesi doğrultusunda, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

KESTANE SATICISI O ANLARI ANLATTI

Rögardan gelen sesleri duyarak ekiplere haber veren kestane satıcısı Mustafa Beşiktepe, o anları anlattı. Satış yaparken rögardan sesler duyduğunu anlatan Beşiktepe, "Birisi `İmdat´ diye bağırıyordu. Gittim, baktım, içeride biri vardı. `Kaçırdılar beni kurtarın´ diyordu. Hemen polis aradım. Sonra ekipler geldi ve adamı çıkardılar. Ben gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-10-15 13:01:32



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