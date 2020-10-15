Mevzu forma olunca Doğu Karadeniz Bölgesi kan bağışı rekoru kırıldı

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Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Kan Merkezi, Rize Belediyesi ile Çaykur Rizespor Kulübü’nün desteğiyle kan bağışı kampanyası başlattı.

‘Şehrimizde Kan’panya Var’ başlığı ile başlatılan ve ‘Sevdan İçin Kan Ver” sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı Rize Şubesi, Rize Belediyesi ve Çaykur Rizespor ile ortak düzenlediği kampanya ile kan veren herkese Çaykur Rizespor forması hediye edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Kurulan Kızılay çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın ilk 3 gününde toplamda 550 ünite kan bağışı yapılınca Doğu Karadeniz Bölge rekor kırıldı. 1 hafta sürecek kampanyada ise bin 300 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Kızılayı Rize Şube Başkanı Bahattin Karali “Kızılay olarak yaptığımız organizasyonda 3 günde 550 kana ulaştık. Rizeli vatandaşlarımıza Kızılayımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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