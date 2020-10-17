Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 32'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Lobjanidze pasıyla topu bir anda önünde bulan Paintsil’in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 01

10. dakikada sol taraftan topla buluşan Boldrin’in ceza sahası dışından yaptığı ortada Remy'nin kafa vuruşu kaleci Friedrich’in kucağında kaldı.

16. dakikada kaleci Gökhan’ın uzaklaştırdığı top Melnjak’a çarpınca bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Paintsil, boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla

farkı 2’ye çıkartan golü attı. 02

19. dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah’ın pasında topla buluşan Fernando Andrade meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 12

31. dakikada Boldrin’in serbest vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdullah, kafa vuruşuyla golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü

geçerli saymadı.

43. dakikada Borven, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 13

45. dakikada Fernando Boldrin, kaleye yaklaşık 30 metre uzaktan kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. 23



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Kerem Ersoy xxx, İbrahim Bozbey xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Emir x, Morozyuk x, Melnjak xx, Meriah x, Fabricio x, Abdullah x, Donsah xx, Andrade xx, Boldrin xx, Remy xx

Yedekler: Tarık, Selim Ay, İsmail, Yasin, Michalak, Mithat, Kemal, Skoda, Tunay

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Friedrich x, Pinto xx, Erdi xx, Pazdan xx, Kitsiou xx, Lobjanidze xx, Voca xx, Şahverdi xx, Paintsil xxx, Alper Potuk x, Borven xxx

Yedekler: Korcan, Sarlija, Ante Kulusic, Atila, Atakan, Cebrail, Endri, Lukasik, Adzic, Ender, Berke, Emre Güral, Bolingi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Fernando Andrade (dk. 19), Boldrin (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Borven (dk .43) (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Alper Potuk (dk. 45) (Ankaragücü)

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