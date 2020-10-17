Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 32'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Lobjanidze pasıyla topu bir anda önünde bulan Paintsil’in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 01
10. dakikada sol taraftan topla buluşan Boldrin’in ceza sahası dışından yaptığı ortada Remy'nin kafa vuruşu kaleci Friedrich’in kucağında kaldı.
16. dakikada kaleci Gökhan’ın uzaklaştırdığı top Melnjak’a çarpınca bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Paintsil, boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla
farkı 2’ye çıkartan golü attı. 02
19. dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah’ın pasında topla buluşan Fernando Andrade meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 12
31. dakikada Boldrin’in serbest vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdullah, kafa vuruşuyla golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü
geçerli saymadı.
43. dakikada Borven, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 13
45. dakikada Fernando Boldrin, kaleye yaklaşık 30 metre uzaktan kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. 23
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Kerem Ersoy xxx, İbrahim Bozbey xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Emir x, Morozyuk x, Melnjak xx, Meriah x, Fabricio x, Abdullah x, Donsah xx, Andrade xx, Boldrin xx, Remy xx
Yedekler: Tarık, Selim Ay, İsmail, Yasin, Michalak, Mithat, Kemal, Skoda, Tunay
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
MKE Ankaragücü: Friedrich x, Pinto xx, Erdi xx, Pazdan xx, Kitsiou xx, Lobjanidze xx, Voca xx, Şahverdi xx, Paintsil xxx, Alper Potuk x, Borven xxx
Yedekler: Korcan, Sarlija, Ante Kulusic, Atila, Atakan, Cebrail, Endri, Lukasik, Adzic, Ender, Berke, Emre Güral, Bolingi
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Fernando Andrade (dk. 19), Boldrin (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Borven (dk .43) (Ankaragücü)
Kırmızı kart: Alper Potuk (dk. 45) (Ankaragücü)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.