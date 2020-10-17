Süper Lig: Çaykur Rizespor: 5 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 53 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kitsiou ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale edince hakem Abdulkadir Bitigen, VAR uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 33

61. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Morozyuk’a yapılan müdahalede Abdulkadir Bilgen bir kez daha beyaz noktaya gitti.

62. dakikada Remy, penaltı atışı sonucunda topu filelerle buluşturmayı başardı. 43

78. dakikada Fabricio’nun pasında ceza sahası içinde Remy, kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü attı. 53



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Bozbey xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Emir xx, Morozyuk xxx, Melnjak xx (İsmail dk. 69 x), Meriah xx, Fabricio xx (Dusan dk. 81 ?), Abdullah x, Donsah xx (Skoda dk. 46 xx), Andrade xx (Michalak dk. 69 xx), Boldrin xx, Remy xxxx (Tunay dk. 83 ?)

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Yasin, Mithat, Kemal

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Friedrich x, Pinto x, Erdi x, Pazdan x (Emre Güral dk. 67 x), Kitsiou x, Lobjanidze x (Adzic dk. 74 x), Voca x (Atakan dk. 88 ?), Şahverdi x (Endri dk. 67 x), Paintsil xx (Sarlija dk. 46 x), Borven xx

Yedekler: Korcan, Ante Kulusic, Atila, , Cebrail, Lukasik, , Ender, Berke, Bolingi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Fernando Andrade (dk. 18), Boldrin (dk. 45), Remy (dk. 50 pen., dk. 61 pen. ve dk. 78) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Börven (dk. 43) (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Alper (dk. 45)

Sarı kartlar: Sarlija, Börven (Ankaragücü)

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