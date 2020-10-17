Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü´nü 5-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

TOMAS: OYUNCULARIMIZ ÖNEMLİ BİR KARAKTER ORTAYA KOYDULAR

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan, ligde ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi başlamadık. Baskı altında iyi oyun sergileyemedik basit goller yedik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum iki farklı geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Oyuncularımız önemli bir karakter ortaya koydular. İkinci yarı daha etkiliydik. Daha farklı bir spor da olabilirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

FUAT ÇAPA: ÜÇ GOL ATIP MAĞLUP OLMAK BİZİ ÇOK ÜZDÜ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ise oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "Üç puan için gelmiştik. Rakibin arka alanında oluşan açıkları değerlendirdik. Alper´in ikinci sarı kartı oyunumuzu bozdu. Hakemin kararı doğruysa sorun yok ama yanlışsa bu büyük camiaya karşı yanlış olmuştur. Alper´le konuştum onun yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. İkinci yarıda rakip uzun toplarla Skoda´yı oyun alacak diye biliyorduk. Bunu tahmin ettik. Bizde bir bek oyuncusu daha oyuna aldık. Gereksiz yere penaltı yaptırdık. İkinci yarı takımlar sahaya çıktı 5-6 dakikayı hasarsız geçirsek farklı olabilirdi. İki penaltı yaptırmamız Alper´in oyundan atılması skoru bu duruma getirdi. Taktiksel olarak yapacak çok bir şeyimiz yok. Deplasmanda üç gol atıp mağlup olmak bizi çok üzdü. Önümüzdeki hafta Hatay maçı oynanırsa ilk yarıda ki oyunumuzun üzerine koyarak o maça çıkacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tomas'ın açıklamaları

-Fuat Çapa'nın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-10-17 16:27:05



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