Çayeli’nde çıkan yangında ev küle döndü

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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir ev çıkan yangında kül döndü.

Edinilen bilgiye göre, Buzlupınar Köyü Yalçınlar mevkiinde Ali Korkmaz'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı ev tamamen yandı. Öte yandan yangında 12 arı peteği de zarar gördü.

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