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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harabeye dönen köy okulunu köy konağına dönüştürdüler

İHA

Harabeye dönen köy okulunu köy konağına dönüştürdüler

Rize’de harabe durumuna gelen köy okulu eski öğretmenleri ve köy sakinleri tarafından onarılarak köy konağı haline getirildi.
İkizdere ilçesi Demirkapı köyünde daha önce köy okulu olarak kullanılan ve yıllardır öğrenci olmadığı gerekçesiyle kapalı tutulan bina bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. 2002 yılının Eylül ayından bu yana öğrencisi az olduğu için çocukları taşımalı eğitime geçen Demirkapı köyünün sakinleri ve okulda geçmiş dönemde öğretmenlik ve müdürlük yapan Muhammet Turanlı harekete geçerek atıl hale gelen binada restorasyon yaparak binayı yeniden köye kazandırdı. Yıllarca okul olarak hizmet veren bina şimdi ise çok amaçlı köy konağı olarak hizmet veremeye devam edecek.
DemirkapıŞehit Muharrem Ekşi İlkokulunun 1 odasının köy müzesi olarak kullanılacağını dile getiren Ziraat Mühendisi Yunus Demirli “Okulun bir odası Köy Müzesi ve Köy Derneğine tahsisi edilerek toplanma, taziye yeri tarzında düzenlenecek. Köyün ve köylülerin yararına çok amaçlı kullanılacak” dedi.
Okulun yeniden onarılmasına katkıda bulunan okulun son Müdürü ve öğretmeni Muhammet Turanlı ise “Okulu 2002 yılının Eylül ayında kapadık. Okulun her dershanesindeki sıralarda öğrencilerin kitapları ve tahtalarda son işlenen ders özetleri, Araç gereç odasında her türlü araç, müdür odasında, bütün öğretmenlerin not defterleri, plan defterleri, öğretmen nöbet defterleri çelik dolapta bulunuyordu. Okul boş iken köyden birisine tahsis edildi. Ev olarak tahsis edildiği için bütün sınıflarda ve araç odasında her ne varsa onları bir sınıfa sıkıştırmışlardı. Bu duruma ben ve Rahmetli Halit Ziya Demirli çok üzüldük” diye konuştu.
Okulu tekrar köye kazandırmak istediklerini ve bunun için harekete geçtiklerini belirten Turanlı “Durumu valiye ilettik. Her ne kadar uğraştıysam boş binaya hasarlar verildi. Pencere camlarını kırarak içeri zarar verdiler. En son köyde çalışan su işçilerini lojmana değil de müdür odasına bulunduğu odaya yatırdılar. Çelik dolap ve evraklar talan edildi. Bu köydenim ve okulda emeğim geçtiği için neyin nerede olduğunu bilirim. Dağıtılan evrakların yüzde 60’ını toparladım arşivledim. Yunus Demirli beni arayarak 'Okulun tadilatı için ne gerekiyorsa yapalım masrafını ben karşılayacağım' dedi. Önce iç ve diş temizliğini yaptırdım. Çatısını değiştik, içini ve dışı duvarları boyattık, Çerçeveleri tamir ettik. Şimdi camları ve cam korkulukları takılacak. Güzel bir eser ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.

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