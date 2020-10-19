Yeni Rize için hak sahipleri ile görüşmeler başlıyor Rize'de deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelen binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeye hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Rize için hak sahipleri ile görüşmeler başlıyor Rize'de deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelen binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeye hazırlanıyor

İHA

Yeni Rize için hak sahipleri ile görüşmeler başlıyor Rize'de deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelen binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeye hazırlanıyor

Rize şehir merkezinde bulunan ilk etapta 23 dönümlük dolgu alanında deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelen binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeye hazırlanıyor.
Yıkım işleri için mevcut işyerlerinin sahipleri ile görüşmelerin başlayacağını dile getiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da onayı ile vatandaşlarla görüşmelerin başlayacağını ifade etti. Metin, “Belediye blokları dediğimiz 23 dönümlük alan ve yine Yağlıtaş Mahallesinde 240 dönümlük bir alan olmak üzere kentsel dönüşüm kapsamında önümüzdeki 12 ay içerisinde ilk kazmayı vuracak hale geldik. Rize’deki kentsel dönüşüm ile ilgili gerek rakamlarla ilgili gerek satışlarla ilgili gerek kira değerleri, taşınma değerleri, bütün hepsi bizim açımızdan bitti. Şimdi bakanımızın imzasıyla birlikte vatandaşlarla bire bir görüşmeye başlayacağız” dedi.
Osman Karavin Caddesi boyunca tüm binaların yıkılarak yeniden yapılacağı Rize merkezde ihalelerin tamamlandığını ifade eden Başkan Metin, “Çarşı dediğimiz 23 dönümlük alanda da ihale yapıldı. Bu ihalenin akabinde bizim esnafa sürekli söylediğimiz ‘sizlerle bilgi alışverişinde bulunacağız’ hadisesi de önümüzde ki günlerde gerçekleşmiş olacak. GEDAŞ’ın ofislerini kurdurduk. Bakanımız ile görüşüp imzalar atıldıktan sonra da hemen o görüşmeler başlayacak ve artık müteahhide yer teslimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘Yağlıtaş’ta 475 dairenin yapımı yakında başlayacak’
Rize merkeze bağlı Yağlıtaş mahallesinde de kentsel dönüşümün ihale sürecinin tamamlandığını ve kısa sürede 475 daire için projenin başlayacağını dile getiren Metin, “Hem Yağlıtaş mahallesinde hem de çarşı olarak adlandırılan yerde ihaleler yapıldı. Yağlıtaş mahallesinde bundan bir buçuk ay önce ihalesi yapılmıştı. Müteahhidimiz geldi. Şimdi yine bu görüşmelerin hemen akabinde oradaki ilk etap dediğimiz 87 dönümlük 475 dairenin yapımı yakında başlayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize´de, içme suyu azaldı
YEREL HABERLER Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize´de, içme suyu ...
Harabeye dönen köy okulunu köy konağına dönüştürdüler
YEREL HABERLER Harabeye dönen köy okulunu köy konağına dönüştürdüler
Çayeli’nde çıkan yangında ev küle döndü
YEREL HABERLER Çayeli’nde çıkan yangında ev küle döndü
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Fuat Çapa: “Deplasmanda 3 gol atıp mağlup olmak üzücü“
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Deplasmanda 3 gol atıp mağlup olmak ...
Stjepan Tomas: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı“
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı“
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 5 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 5 - MKE Ankaragücü: 3 ...
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X