Kano Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası nefes kesti



Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK / ARDEŞEN (Rize) (DHA) Türkiye Kano Federasyonu pandemi sürecinde ilk organizasyonunu Rize´de gerçekleştirdi. Ardeşen ilçesindeki özel parkurda 2 gün süren Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası´nda kıyasıya mücadele verildi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Kano Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi'nde oluşturulan özel parkurda gerçekleşti. Yarışlara Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu illerinden 9 kulüpten 64 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

"SPORCULARIMIZI YENİDEN YARIŞ ATMOSFERİ İLE BULUŞTURDUK"

Şampiyonayı izleyen Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Pandemi ilan edildikten sonra yaptığımız ilk organizasyonumuz. Pandemi ile ilgili olarak tüm önlemlerimizi alarak şampiyonamızı yaptık. Trabzon, Rize, Artvin, Ordu´dan 9 kulüp 64 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcularımızda bir yarışma ortamına özlem duyuyordu. Onları yeniden bu atmosferde buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

Kano Milli Takım Başantrenörü Emir Sarganovic, "Uzun bir aradan sonra su ile buluştuğumuz için çok mutluyuz. Sporcularımızın başarıları bizi daha da mutlu etti" diye konuştu.

Gençler K1 Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Kamil Kaçar, "Yarışmalara 3 ay süren bir kampta hazırlanıyoruz. Pandemi döneminde sudan çok uzak kaldık. Kampta toparlandık ve şampiyonaya katıldık. Rize ekibi olarak çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Gençler C1 Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Muhammet Usta ise "Şampiyona şu ana kadar çok güzel gidiyor, başarılı sonuçlar elde ediyoruz, sonraki aşamalar çok daha güzel olacak çok çalıştık, hak ettik" ifadelerini kullandı.

Yarışlar sonucunda dereceler şu şekilde:

Büyük Erkek C1 Kategorisi

1. Dursun Can Karaduman Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübü

2. Muammer Furkan Tatoglu Ekstrem Türk Gençlik Spor Kulübü

Büyük Bayan K1 Kategorisi

1. Gamze Polat Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

2. Cennet Ayhan Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü

Yıldız Erkek K1 Kategorisi

1. Mustafa İnce Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

2. Emirhan Demir Yusufeli Turizm. Doğa Ve Su Sprl. S.K

3. Mehmet Efe Eğilmez Yusufeli Turizm. Doğa Ve Su Sprl. S.K

Genç Erkek C1 Kategorisi

1. Muhammet Usta Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü

2. Muhammet Ali Köse Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

3. Emir Fazıl Yazıcı Çaykur Rize Gençlik Ve Spor Kulübü

Genç Bayan C1 Kategorisi

1. Rabia Arslan Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü

2. Dilruba Aslan Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

Genç Bayan K1 Kategorisi

1. Rabia Arslan Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü

Yıldız Erkek C1 Kategorisi

1. Mustafa Parlak Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü

2. Emirhan Demir Yusufeli Belediyesi G.S.K

3. Serkan Özcan Yılmaz Yusufeli Belediyesi G.S.K

Yıldız Bayan K1 Kategorisi

1. Fadime Kurt Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

Genç Erkek K1 Kategorisi

1. Kamil Kaçar Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü

2. Furkan Polat Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

3. Enes Tokgöz Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

Büyük Bayan C1 Kategorisi

1. Kader Korkmaz Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü 1

2. Cennet Ayhan Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü

3. Esra Korkmaz Çaykur Rize Gençlik Ve Spor Kulübü

Yıldız Bayan C1 Kategorisi

1. Duygu Beyaz Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor KulübüGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan detaylar

Yarışmacıların zorlu parkurları

- İzleyicilerden detaylar

RöportajlarDHA-Spor Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK

2020-10-20 17:13:21



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