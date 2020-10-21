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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaçtan bahçesine kaya parçaları düşen okul kapatıldı

DHA

Yamaçtan bahçesine kaya parçaları düşen okul kapatıldı


Arzu ERBAŞAdem AKATİNDoğancan İLEK/RİZE, (DHA) RİZE´nin Ardeşen ilçesinde, bahçesine yamaçtan kaya parçaları düşen Köprüköy İlkokulu ve Ortaokulu, geçici olarak kapatıldı. Öğrenciler, başka okulda eğitime başlarken, kaya düşmesi tehlikesine karşı önlem alınacak. 
Ardeşen'deki Köprüköy İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine, yamaçtan kaya parçaları düşmeye başladı. Tehlike üzerine geçici olarak kapatılmasına karar verilen okulun öğrencileri, ilçedeki İMKB İlkokulu'na taşındı. Öğrenciler, burada eğitime başladı. Kaya düşmesi tehlikesine karşı önlem alınacağı belirtilen okulun girişine de 'Taş düşmesi tehlikesinden dolayı okulumuz geçici olarak İMKB İlkokulu'na taşınmıştır' yazısı asıldı. 
Hoşdere köyünün muhtarı Ahmet Balsüzen, "Okuldaki tehdit incelendi, ortaya çıkan sorunu önlemek için geçici olarak eğitim başka okula kaydırıldı. Yamaçtaki tehlikeli taşların düşürülerek, buranın tel örgülerle sarılacağını söylediler. Çalışma tamamlanınca öğrenciler okullarına geri dönecekler" dedi.
Okul öğrencilerinden Eren Çavuşoğlu da "Okulumuzun yanında bir yamaç vardı. Oradan taş düştü. Herhangi bir tehlikenin olmaması için de şu anda bizler başka bir okulda eğitim görüyoruz, önlemler alınca geri döneceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN-Doğancan İLEK
2020-10-21 10:37:48

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