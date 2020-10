Çaykur Rizesporlu Remy: Kariyerimde ilk oldu, mutluyum

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'un Fransız forveti Loic Remy, Ankaragücü maçında 3 gol atarak kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığını belirterek, "Mutluyum" dedi.

Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Loic Remy, MKE Ankaragücü maçındaki karşısında yaptığı hat-tricki değerlendirdi. 55, 62 ve 78'inci dakikada attığı gollerle kariyerinde bir ilki yaşadığını söyleyen Remy, "Atabildiğim kadar gol atarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Ne kadar çok gol atarsam o kadar mutlu olurum. Esas olan daha iyi oynamak. Son maçımızda savunmadaki sıkıntıları gördük. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Her maçta beş gol atamayız" dedi.

Takımdaki en yaşlı oyunculardan biri olduğunu söyleyen Remy, "Kulübün benden büyük beklentileri var. Benim de kulüpten. Bu kulübün hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunu zamanla göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse benim yaşımdaki bir oyuncu için dinlenmek çok önemli. Bende arta kalan zamanlarda doğa şehri Rize´yi gezerek dinleniyorum" diye konuştu.

Takım olarak birlikte hareket edersek başarıyı yakalayabileceklerini vurgulayan Remy, "Kaliteli bir kadro olabiliriz ama bireysel başarılı olamayız. Her zaman takım oyununu savunuyorum. Birlikte takım halinde hareket edersek başarıyı yakalayabiliriz" İfadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

