Fındık ağaçlarını kurutan kahverengi kokarca böceğine damacanalı önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık ağaçlarını kurutan kahverengi kokarca böceğine damacanalı önlem

DHA

Fındık ağaçlarını kurutan kahverengi kokarca böceğine damacanalı önlem


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz'de fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için biyolojik mücadele başlatıldı. Bahçelere yerleştirilen, içerisinde cezbedici koku yayan madde bulunan damacana tuzaklarla türün imha edilmesi amaçlanıyor.
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılara yönelik başlatılan mücadele devam ediyor. Bölgede bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü de tehdit oluşturuyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği saptanan ve günde 30 kilometre yol kat eden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor. Fındığın kökünü 20 günde kuruttuğu belirtilen istilacı böceğe karşı biyolojik mücadele başlatıldı.
1600 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ
Rize'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü´nün yaptığı ortak çalışma ile biyolojik mücadele kapsamında bahçelere, içerisinde cezbedici koku yayan madde bulunan damacana tuzakları yerleştirildi. Bölgede böceğin yoğun olarak görüldüğü 1600 noktaya yerleştirilen 19 litrelik damacanalarla türün imha edilmesi amaçlanıyor. Ekipler belirli aralıklarla damacanaları kontrol ederek, böcekleri toplayıp imha ediyor.
'GÖRÜLDÜĞÜ YERDE İMHA EDİLMELİ'
Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Osman Sipahioğlu, 3 yıl önce Gürcistan'dan bölgeye giren böceğin yayıldığını belirterek, "Bu yıl böceğin popülasyonunu azaltmaya yönelik bir çalışma yaptık. Toplayıcı feromon tuzaklar yaparak bahçelere astık. Haftanın belirli günlerinde bu tuzaklarda biriken böcekleri topluyoruz. Havaların soğumaya başlamasıyla böcekler kışlaklara çekilmeye başladı. Evlerin içerisinde özellikle perde kornişlerinin olduğu noktalarda, depolarda, odunluklar da kendilerine sıcak yer buluyor. Bizim amacımız böcek kışlıklara çekilinceye kadar toplayabildiğimiz kadar toplamak. Çünkü havaların ısınması ile beraber baharda yeniden doğaya dönecek olan böcekler çiftleşerek çoğalacaklar. Yavrular yoğun bir şekilde bitkilerden beslenmeye başlayarak sebze meyveleri zarar verecek. Böceğin doğadaki sayısını ne kadar azaltabilirsek, ekonomik zararını da o kadar azaltacağız. 'Bir tane böcektir' deyip geçmememiz lazım, böcek muhakkak görüldüğü yerde imha edilmeli" dedi.
'KORKARIM GERİ DÖNECEKLER'
Evlerinde bile böceği gördüklerini söyleyen üretici Hasan Yenigün de, "Evde, bahçede her yerde karşımıza çıkıyorlar. Çok sinsi böcekler, gözle görülemeyecek yerleri buluyorlar, orada saklanıyorlar ve yumurtluyorlar. Damacanalı tuzaklar asıldı, böcekleri topluyor, umarım çözüm olur" diye konuştu.
Ahmet Yazıcıoğlu ise, "Bu da yeni bir böcek, evlerin içine kadar giriyor. Sebzelerimize zarar veriyor. Bu tuzaktan bizim bahçeye de asıldı. Havalar sıcakken bayağı böcek toplanıyordu, şimdi havalar soğudu, böcekler sıcak yerlere gitti. Korkarım yazın artarak geri dönecekler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK
2020-10-23 09:40:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR tarafından 2 ay içerisinde faaliyete sokulacak olan ekstrakt fabrikası ile çay çöpü ekstrakt (Bitki özü) olarak piyasaya kazandırılacak
YEREL HABERLER ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR ...
Çaykur Rizesporlu Remy: Kariyerimde ilk oldu, mutluyum
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu Remy: Kariyerimde ilk oldu, ...
Loic Remy: “3 puan için oraya gittiğimizi onlara göstermemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Loic Remy: “3 puan için oraya gittiğimizi onlara ...
2020 yılı yaş çay alım sezonu sona erdi ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: "Pandemiye rağmen çay bahçede kalmadı; Eski yıllara rağmen çok daha kaliteli çay üretimi oldu" "3 sürgünde toplamda 752 bin ton yaş çay alındı; Bunun karşılığında üreticiye 2 milyar 430 milyon ödeme yapıldı"
YEREL HABERLER 2020 yılı yaş çay alım sezonu sona erdi ÇAYKUR Genel ...
ÇAYKUR, 2020 yılı yaş çay sezonunu kapattı
YEREL HABERLER ÇAYKUR, 2020 yılı yaş çay sezonunu kapattı
Yamaçtan bahçesine kaya parçaları düşen okul kapatıldı
YEREL HABERLER Yamaçtan bahçesine kaya parçaları düşen okul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X