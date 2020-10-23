7´nci kattan düşen Aleyna, hayatını kaybetti

RİZE, (DHA)RİZE´de dengesini kaybederek 7´nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Aleyna Karaali (17), yaşamını yitirdi.
Olay, İslampaşa Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturdukları binanın 7´nci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Aleyna Karaali, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Aleyna Karaali´nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize RİZE-DHA
2020-10-23 10:04:39
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