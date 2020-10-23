Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Öz güvenimiz geldi



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktör Stjepan Tomas, "Özgüvenimiz geldi. İnşallah bu seriyi bozmadan devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Stjepan Tomas, ligde son 3 maçı kaybetmediklerini belirterek "2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldık. En önemlisi son 3 maçı kaybetmedik. Önce iki beraberlik ve şimdi önemli bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi. Özgüvenimiz geldi. İnşallah bu seriyi bozmadan devam edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Zor bir maç olacak. Sivasspor güçlü bir rakip. Fiziksel olarak iyi bir takım ve bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip. Zor bir maç bizi bekliyor. Oraya gidip iyi bir savunma yapmak gerekiyor. Bunu başarabilirsek puanla dönebiliriz. Biz bu maça iyi hazırlandık" dedi.

"GENİŞ BİR KADROMUZ VAR"

Yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla daha iyi olacaklarını anlatan Tomas, "Geniş bir kadromuz var. Yeni gelen oyuncular iyi oyuncular. Şimdi değerlendirmek zor, oyuncuların adapte olması lazım. Oyuncuların adapte olması bazen 1 ay sürüyor bazen 2 ay ama bütün oyuncular bize katkı verecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stjephan Tomas´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-10-23 19:34:10



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