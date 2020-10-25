Küçük Eymen, kaybolan köpeği için gözyaşı döktü

RİZE, (DHA)RİZE´de, `Dafi´ adını verdiği 7 aylık köpeği kaybolan Eymen Kabiloğlu (10), gözyaşları içerisinde bulunmasını istedi.
Merkeze bağlı Yiğitler köyünde yaşayan Elif ve Devrim Kabiloğlu çiftinin çocukları Eymen´in, `Dafi´ adını verdiği 7 aylık köpeği önceki gün kayboldu. Çataldere köyü yakınlarında kaybolan köpeğini her yerde arayan ancak bulamayan küçük çocuk, üzüntü yaşadı. Gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını isteyen Eymen´in o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde küçük çocuk, köpeğini görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE-DHA
2020-10-25 10:02:56
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