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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek

DHA

Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA) RİZE Belediyesi´nce inşa edilecek tesisle Karadeniz´in başlıca geçim kaynağı olan çayın çöpünden mangal kömürü ve elektrik enerjisi sağlanacak. 10 bin ton çay çöpünden 0,8 megavatlık elektrik ve 4 bin ton mangal kömürü üretilecek tesisin, Şubat 2021 yılında açılması planlanıyor. Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Çay çöplerini toplamaya başladık. Fabrikamızda inşaat sürüyor. 2-3 ay içerisinde imalata başlayacağız" dedi.
Rize Belediyesi tarafından kurulacak olan tesiste, fabrikalarda işlenen çaydan kalan atıklardan mangal kömürü ve elektrik enerjisi sağlamak için çalışma başlatılarak, proje hazırlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Rize Organize Sanayi Bölgesi´ndeki 12 dönümlük arazide tesis kurulum aşamasına geçildi. ÇAYKUR ile yıllık 10 bin ton çay çöpü anlaşması yapan belediye, bu çöpten 0,8 megavatlık elektrik ve 4 bin ton mangal kömürü üretecek. İnşa çalışması süren tesiste, önce çay çöpü liflerinde bulunan yüzde 16 oranındaki yağ alınıp, elde edilecek gazla elektrik üretilecek. Geri kalan karbon da preslenerek mangal kömürüne dönüştürülecek. Çalışmalarla 10 bin ton çay çöpünden 3 bin 500-4 bin ton mangal kömürü üretilmesi hedefleniyor. Bölgede istihdamın yanı sıra belediyeye de gelir oluşturacak tesisin, Şubat 2021´de hizmete açılması planlanıyor.
`YILDA 10 BİN TON ÇAY ÇÖPÜ ALACAĞIZ´
Bir yıldır üzerinde çalıştıkları projede adım adım sona yaklaştıklarını belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Çay üretiminde ortaya çıkan `çay çöpü´ olarak isimlendirilen atık malzemeyi değerlendireceğiz. Yılda 10 bin ton çay çöpü alacağız ve 0,8 megavatlık elektrik ile 4 bin ton mangal kömürü üreteceğiz. Şu anda biz, çay çöplerini toplamaya başladık. Fabrikamızda inşaat sürüyor 2-3 ay içerisinde imalata başlayacağız. Çay çöpü, `piroliz´ denilen işlemden geçirildikten sonra çay liflerinde bulunan yüzde 16 oranındaki yağdan önce gaz, daha sonra da 0,8 megavatlık bir elektrik üretimi olacak. Geri kalan karbondan da presleme yapılarak mangal kömürü üreteceğiz. 10 bin ton çay çöpünden 3 bin 500-4 bin ton mangal kömürü üretilecek. Türkiye yaklaşık 80 bin ton mangal kömürü ithal ediyor. Bu ihtiyacın 4 bin tonunu Türkiye'de üretmiş olacağız. Hem istihdama hem ithalatın azaltılmasına katkı sunacağız hem de bölgede yıllarca `ne yapacağız´ diye düşündüğümüz böyle bir atıl madde, organik nitelikte üretime kazandırılmış olacak. Böyle bir projenin Rize Belediyesi'nin kasasına ciddi bir gelir getirecek olması da bizi mutlu etti" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-10-26 09:01:11

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