Çaykur´dan üreticiye ödeme



Yalçın ŞAHİN/RİZE, (DHA) - ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üreticilere, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon liranın ödemesine başlıyor.

ÇAYKUR´dan yapılan yazılı açıklamada üreticilerden eylül ayında 204 bin ton yaş çay alındığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Eylül ayı yaş çayın bedeli olan 670 Milyon TL´nin ödemeleri, 27-30 Ekim 2020 Salı ve Cuma günü şeklinde iki gün içerisinde yapılacaktır. Diğer bir ödememiz de; Ağustos ayında alınan organik çay fark tutarı olan 24 Milyon TL, 30 Ekim Cuma günü yapılacaktır. Bilindiği gibi üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemeler, bir sonraki gün çekilebilmektedir." DHA-Ekonomi Türkiye-Rize Yalçın ŞAHİN

2020-10-26 12:17:56



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