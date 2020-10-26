Heyelan anı cep telefonu kameraları ile kaydedildi

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Rize’de heyelan anı cep telefonları kameralarıyla anbean kaydedildi.

Heyelan Çamlıhemşin ilçesi Komilo Köyü’nde meydana geldi. Köye giden ana yolda toprak kayması nedeniyle vatandaşlar durmak zorunda kaldı. Yola düşen taşların bitmesini bekleyen vatandaşlar henüz taşlar bitmeden bir anda toprak kütlesinin yola indiğine şahit oldu. O anlar ise cep telefonları kamaralarıyla anbean kaydedildi.

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