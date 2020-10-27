Rize'de karantina kurallarına uymayan 118 kişi yurtlara yerleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize il genelinde Covid19 karantina kurallarını ihlal ederek öğrenci yurtlarına yerleştirilenlerin sayısının 118’e ulaştığı dile getirildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada Covid19 karantinaya kurallarına uymayan bu 118 kişiye idari para cezası da uygulanarak haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.