Rize´de karantinayı ihlal eden 118 kişi yurtlara yerleştirildi

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE´de, Covid-19 karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 118 kişi, yurtlara yerleştirildi.

Rize Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde Covid-19 karantina kurallarını ihlal eden 118 kişinin yurtlara yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, bu kişilere idari para cezası uygulandığı ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğuna da yer verildi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2020-10-27 16:52:15



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