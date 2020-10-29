Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti

Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde, koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül´de, İstanbul´da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül´de, Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ
2020-10-29 13:46:47
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