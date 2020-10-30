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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı memleketi Rize'de büyük üzüntüye neden oldu

İHA

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı memleketi Rize'de büyük üzüntüye neden oldu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefatı baba ocağı Rize’de büyük üzüntüye neden oldu. Rize’de hemen herkes ile bir anısı olan Yılmaz için kentin çeşitli yerlerinden toplanan topraklar kabrine bırakılmak üzere İstanbul’a gönderilecek.
Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle açıklamalarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Yılmaz’ın rahmetli olana kadar Rize ile ilgili kendisi ile görüştüğünü dile getirerek, “Ülkemiz çok değerli bir devlet adamını, Rizemiz ise çok sevdikleri bir hemşehrilerini, evlatlarını ebediyete uğurluyorlar. Sayın Başbakanımız gerçekten Rize’de çok sevilir, çok hürmet edilir. Rizeliler sayın başbakanımıza kendi evlatları olarak değer verirler. Sayın başbakanımız da Rize’yi çok severdi, bize onu hissettirirdi. Ben Rize’de göreve ilk başladığımda telefon açtığında hem Rize’deki anılarından biraz sohbet ettik hem de Rize’deki bütün faaliyetleri yakınan nasıl takip ettiğini bize hissettirdi. Bir devlet adamı nezaketi ile bunu hissettirdi. Her görüşmesinde de kısa zaman içerisinde Rize’ye gelmek istediğini, bizleri ziyaret etmek istediğini, Rize’yi gezmek istediklerini büyük bir içtenlikle ifade ederdi. Ama Rize’ye gelmek nasip olmadı, Rabbimize yürümek nasip oldu" dedi.
Rize’nin her bölgesinden alınacak toprakların eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın kabrine koyulmak üzere İstanbul’a gönderileceğini dile getiren Vali Çeber, “Arkadaşlarla görüştük, talimatlarımızı ilettik. Rize’nin her tarafından toprak toparlayacağımız toprakları ailesi de bize müsaade ederse kabrine koymak üzere İstanbul’a göndereceğiz. Yani mezarında Rize toprağının da olmasına gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Mesut Yılmaz'ın arkadaşlarından eski ANAP Milletvekili Ahmet Kabil ise, “Ben bugün herkes gibi çok üzgünüm. Çok uzun süre kendisiyle çalıştım. Belki hastaydı bekleniyordu ama bende ani bir darbe tesiri yaptı. Bütün Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Rize’ye karşı ayrı bir hassasiyeti vardı. Görünüşte soğuk görünen bir insandı ama mütevazı, kendine güvenen ve vatanperver, milliyetçi, cesur, ilkeli birisiydi. Uzun süre çalışmalarımızda koalisyon döneminde milletvekili az olmasına rağmen yatırımların organizasyonu ve yurt dışında temsil yetkisini hep o kullanırdı” dedi.
Anavatan Partisi Rize İl Başkanı Ceyhun Yılmaz da, “Türkiye’mizin değerli büyüğü, eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rize’ye olan sevgisini, hizmetlerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Buradan ailesine, eşine, yakınlarına ve partimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Rizeli Esnaf Davut Köse, “Gerçekten çok değerli bir siyasetçiydi. Çok mütevazıydı, ne olursa olsun kesinlikle kızmazdı. Allah rahmet eylesin. Çok derinden bir üzüntü duyururum. Bir ara Ayder Yaylası'na gitmiştik. Kendisi aynı zamanda iyi bir Galatasaraylıydı. Üzerimde Galatasaray forması vardı, onunla resim çektirmiştik. Gerçekten şu anda çok duygulandım” dedi.
Hasan Sinaloğlu isimli vatandaş ise, Yılmaz’ın Rize’ye yaptığı yatırımları kimsenin inkar edemeyeceğini dile getirerek, “Rize çok büyük bir değerini kaybetti. Acımız büyük, Rizeliler olarak yastayız şu anda. Allah ailesine sabırlar versin. Rize’ye hizmetleri çoktu. Karadeniz Sahil Yolu Projesi’nin ilk mimarı odur. Rizeliye Mesut Yılmaz’ın çok büyük hizmetleri vardır. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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