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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - HES Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - HES Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konu ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor’un 10’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Dosnah’ın önüne bıraktığı topta ceza sahasının dışından kaleyi gören Boldrin şutunu çekti fakat top az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.
10. dakikada Fernandes’in kullandığı kornerde Kanga'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
18. dakikada Abdullah’ın pasında topla buluşan Remy savunmayı geçmeye çalıştı. Önünü açık bulan Remy’nin şutunda top az farkla auta çıktı.
32. dakikada Fabricio Baiano’nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Remy'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 10

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökmen Baltacı xx, Murat Altan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xxx, Emir xxx, Melnjak xxx, Yassine xx, Baiano xxx (Onur dk. 39 xx), Boldrin xxx, Samudio xxx, Abdullah xxx, Donsah xxx, Remy xxx
Yedekler: Tarık, Yasin, Tunay, İsmail, Selim, Michalak, Fernando, Skoda, Doğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Kolovetsios xx, Aziz x, Kvrzic x, Hasan xx, Campanharo x, Fernandes xx, Lennon x, Pedro x, Kanga xx
Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, Attamah, İlhan, İlhan Parlak, Muğdat, Alibec
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Remy (dk. 32) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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