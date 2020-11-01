Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- HES Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Çürük raporu verilen o binayla ilgili flaş açıklama!

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konu etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

78. dakikada Onur’un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin’in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.

90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR'da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler x, Gökmen Baltacı x, Murat Altan x

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Emir xxx, Melnjak xxx, Yassine xx, Baiano xxx (Onur dk. 39 xx), Boldrin xxx (Doğan dk. 88 ?), Samudio xxx (İsmail dk. 76 x), Abdullah xx (Yasin dk. 76 x), Donsah xxx, Remy xxx

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kolovetsios xx, Aziz x (Muğdat dk. 90 ?), Kvrzic x (İlhan Parlak dk. 85 ?), Hasan xx, Campanharo x, Fernandes xx (İlhan Depe dk. 74 x), Lennon x (Attamah dk. 74 x), Pedro x, Kanga xx (Alibec dk. 46 x)

Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.