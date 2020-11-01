Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- HES Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- HES Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- HES Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konu etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.
78. dakikada Onur’un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin’in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.
90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR'da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler x, Gökmen Baltacı x, Murat Altan x
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Emir xxx, Melnjak xxx, Yassine xx, Baiano xxx (Onur dk. 39 xx), Boldrin xxx (Doğan dk. 88 ?), Samudio xxx (İsmail dk. 76 x), Abdullah xx (Yasin dk. 76 x), Donsah xxx, Remy xxx
Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kolovetsios xx, Aziz x (Muğdat dk. 90 ?), Kvrzic x (İlhan Parlak dk. 85 ?), Hasan xx, Campanharo x, Fernandes xx (İlhan Depe dk. 74 x), Lennon x (Attamah dk. 74 x), Pedro x, Kanga xx (Alibec dk. 46 x)
Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
Eski Başbakan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Eski Başbakan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de ...
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - HES Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - HES Kablo ...
Mesut Yılmaz için memleketinde gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Mesut Yılmaz için memleketinde gıyabi cenaze namazı
Rizelilere göre çay içmenin de bir adabı var Rizeliler çayı süzgeç kullanmadan şekersiz ve ince belli bardak kullanılarak içilmesini tavsiye ediyor
YEREL HABERLER Rizelilere göre çay içmenin de bir adabı ...
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü (2)
YEREL HABERLER Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü (2)
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı memleketi Rize'de büyük üzüntüye neden oldu
YEREL HABERLER Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı memleketi ...
Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü
Eski Başbakan Yılmaz'ın hayatı mücadelelerle geçti
YEREL HABERLER Eski Başbakan Yılmaz'ın hayatı mücadelelerle geçti
Rize'de özel sektör yaş çay alımlarını sürdürüyor Özel sektör çay taban fiyatının üstüne çıkarak çay alımı yapıyor
YEREL HABERLER Rize'de özel sektör yaş çay alımlarını ...
Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı
YEREL HABERLER Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X