Stjepan Tomas: “Seriye devam etmek istiyoruz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, peş peşe 3 hafta kazandıklarından dolayı mutlu olduklarını ve Kayserispor maçında 90 dakika iyi bir futbol oynadıklarını söyledi.

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 10’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Hırvat teknik adam, "Önemli bir puan aldık. 3 kere peş peşe kazandık. Bu bizi daha yukarıya taşıyor. Hücum anlamında basit hatalar yaptık ve Kayserispor’a top verdik. İkinci devrede sahada iyi durduk. İkinci golü atabilseydik daha farklı olabilirdi. 90 dakika iyi mücadele ettik. İnşallah seriye devam etmek istiyoruz. Uzun bir ara var. Bu arayı güzel bir kamp ile geçireceğiz. 5 maç kaybetmedik. İnşallah böyle devam ederiz. Bazı oyuncularımız sakat. Onlar için de bu kamp iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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