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Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından

DHA

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor´u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.
TOMAS: SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde üst üste üçüncü galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Üç önemli puan daha aldık. Maça iyi başlamadık. Top bizdeyken kaybettiğimiz toplarla rakibe fırsatlar verdik. Golden sonra daha toparlandık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz. Şimdi bir ara var sakat eksiklerimiziz gidermek için kamp yapacağız. Eksiklerimizi giderip gelecek haftalar galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.
BAYRAM BEKTAŞ: GİRDİĞİMİZ 5 POZİSYONDA GOL ATAMADIK
HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş üzgün bir dönem yaşadıklarını İzmir´de ki deprem ardından hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara şifa dilediklerini belirterek, "Maça gelirsek kazanmak adına bütün çalışmaları yapmıştık. Bunları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı biliyorduk. Maç içinde bunu da başardık. Rakipte bizde pozisyonlara girdik. Girdiğimiz 5 pozisyonda gol atamadık. Yediğimiz gol beni üzdü. Bunu hafta içi çalışmıştık çalıştığımız yerden gol yedik ve üzüldük. Mücadele takım disiplini adına çok şeyi başardık, tek eksiğimiz golü atamadık. Takımımdan memnunum tek memnun olmadığım şey skor. Demek ki hala eksiklerimiz var. Bunlara çalışacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Stjepan Tomas´ın açıklamaları
Bayram Bektaş´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-11-01 16:08:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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