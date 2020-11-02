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Okula gidemeyen öğrenci, canlı sınıfa bağlanıyor

DHA

Okula gidemeyen öğrenci, canlı sınıfa bağlanıyor


Arzu ERBAŞSelman KUTLU/RİZE, (DHA)RİZE´de koronavirüs salgını veya farklı nedenlerle okula gelemeyen öğrenciler, uygulanan sistemle evden canlı sınıfa bağlanıyor, arkadaşlarıyla beraber öğretmenini dinliyor, tahtaya yazılanları görüyor, sorulan soruları cevaplıyor. Uygulama ile öğrenciler, derslerinden geri kalmıyor, eğitimini aksatmıyor.
Merkeze bağlı Muradiye beldesinde özel bir okulda pandemi döneminde eğitim ve öğretimin aksamaması için teknolojik imkanlar kullanılıyor. Koronavirüs salgını veya farklı nedenlerle okula gelemeyen öğrenciler, uygulanan sistemle evden canlı sınıfa bağlanıyor. `Digital Twins´ adı verilen sistemle öğrenciler evlerinden bilgisayar aracılığı ile derse canlı katılım sağlıyor. Sınıfı izleyen öğrenci, arkadaşlarıyla beraber öğretmenini dinliyor, tahtaya yazılanları görüyor, sorulan soruları cevaplıyor. Öğrencinin görüntüsü de akıllı tahtaya yansıtılarak, sınıfta görülüyor. Uygulama ile çeşitli nedenlerle okula gelemeyen öğrenciler, derslerinden geri kalmıyor, eğitimini aksatmıyor.
Uygulama sayesinde okula gelemediklerinde arkadaşlarıyla aynı ders ortamında buluştuklarını belirten Elif Uzunoğlu, "Öğretmenimizin anlattığı hiçbir şeyi kaçırmamış oluyoruz. Hem derslerden hem de sınıftan kopmuyoruz, düzenli olarak derse katılım sağlıyoruz" dedi.
Okul öğretmenlerinden Özcan Özmen de okula gelemeyen öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu yöntemle öğrenciyi sınıftaymış gibi hissettiklerini belirterek "Öğrencimiz evinde olsa bile evindeki bilgisayar üzerinden sınıftaki dersi takip ediyor, sorulara cevap veriyor, arkadaşlarını görüyor arkadaşları da onu görüyor" diye konuştu.
'DERSLERDEN UZAK KALMAMALARI İÇİN İYİ BİR ALTERNATİF'
Çözüm Koleji Müdürü Ali Haşimoğlu ise pandemi sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için bu sistemi devreye aldıklarını belirterek "Öğrencimiz evinden bilgisayarla sınıfa bağlanıyor, öğretmenin anlattığı her şey dinliyor, akıllı tahtaya yazılanları görüyor, sorulan sorulara cevap veriyor, sınıf arkadaşları ile irtibat halinde oluyor. Sınıftaki arkadaşları da tahtadaki yansımasıyla derse katılamayan arkadaşlarını yanındaymış gibi hissediyor. Maalesef pandemi ile beraber alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Eğitimle ilgili önümüze çıkan her zorluğu yenip öğrencilerimizin bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi için her türlü yöntemi deniyoruz. Geliştirilen bu yöntemde öğrencilerin hem derslerden hem de sınıfından uzak kalmaması için iyi bir alternatif" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ Selman KUTLU
2020-11-02 12:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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