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Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesi: Mezarını özlüyorum

DHA

Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesi: Mezarını özlüyorum


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) RİZE'de, 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla `altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme´ suçundan tutuklanan Emine Havuz (33), suçlamaları kabul etmeyerek, "Camda çocuk kilidi vardı nasıl açmış bilmiyorum. Çocuğumun mezarını özlüyorum. Ceza almak istemiyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 12 Kasım günü, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst kattaki dairede yaşayan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ağır yaralanan Fatma Nur, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
ANNE TUTUKLANDI
Başlatılan soruşturmada, 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da pencereden düşerek, hayatını kaybettiği, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne Emine Havuz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. `Altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan anne Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıktı.
`NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUM´
Tutuklu sanık Emine Havuz, mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Kızım film izliyordu, ben ellerimi yıkıyordum. Geri döndüğümde cam açıktı. Aşağıda çocuğu gördüm. Camda çocuk kilidi vardı nasıl açmış bilmiyorum. İlk çocuğum da camdan düşmüştü, onun da nasıl düştüğünü bilmiyorum. Çocuğumun mezarını özlüyorum, ceza almak istemiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
`EŞİM, AKIL HASTASI, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM´
Duruşmada dinlenen baba Medet Havuz ise sinir hastası olduğunu söylediği eşinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum. Eşim, sinir ve akıl hastası, ilaç kullanıyor. Olay sırasında evde değildim, olayı duyduğumda hastaneye gittim, eşim sinir krizi geçiriyordu" diye konuştu.
AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR
Mahkeme heyeti, Emine Havuz´un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu´ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-11-03 11:29:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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