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Depremde görev alan AKUT ekip lideri en zor anı anlattı

DHA

Depremde görev alan AKUT ekip lideri en zor anı anlattı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)- İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize AKUT Ekip Lideri Güçlü Uzunalioğlu, yaşadığı en zor anı anlattı. Enkazda arama yaparken ailelerden bilgi aldıklarını söyleyen Uzunalioğlu, "Bir annenin yanına gidiyorsunuz, müjdeli bir haber vermeniz gerekiyor. Onun çaresizliğini görüyorsunuz ve kendimizi onların yerine koyuyoruz. O anlarda çok zor bir durum yaşanıyordu" dedi.
AKUT Rize Ekip Lideri Güçlü Uzunalioğlu, İzmir´de arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı. Depremin ardından Karadeniz ekibi olarak Rize, Giresun ve Trabzon'dan 16 kişi, İzmir'e hareket ettiklerini anlatan Uzunalioğlu, "Hem İzmir hem İstanbul'da bir deprem beklendiği için buna yönelik AFAD ile acil durum eylem planlarını uzun zamandır yapıyorduk. Biz Rıza Bey Apartmanı´nda görevliydik. 9 katlı bir apartmandı. Büyük daireleri olan iş yerleri olan bir apartmandı. Binanın üst katları yapı olarak zayıftı, fakat alt katları beton olarak daha sağlamdı. Biz enkaza gittiğimizde canlı arıyoruz. Kayıp olan vatandaşlarla ilgili bir liste oluşturuluyor. Listede yer alan son kişiye ulaşıncaya kadar çalışmalar büyük bir titizlikle devam ettiriliyor. AKUT olarak oradan 9 canlı çıkarttık, 20'nin üzerinde vatandaşın da cansız bedenine ulaştık. Çok sayıda hayvan kurtardık. 1'inci katta yaşayan vatandaşın çok sayıda kedisi vardı. Bu kedilerin yüzde doksanı canlı çıktı. Bu süreçte İzmir halkına çok teşekkür ediyoruz, kurtarma ekiplerine çok yardımcı oldular, destek verdiler" dedi.
'MÜJDELİ HABER BEKLEYEN AİLELERİN ÇARESİZLİĞİ'
Enkazda arama kurtarma sırasında ailelerin 40 metre öteden yapılan bütün çalışmaları izlediğini anlatan Uzunalioğlu, "Bir yandan da bize yardımcı oluyorlar. Çünkü binalar üst üste binmiş tost olmuşlar. Hangi katın kendilerine ait olduğunu anlamak için sık sık yanlarına gidip bilgi alıyorduk. Bu durum bizi çok etkiliyor. Anneye gidiyorsunuz, müjdeli bir haber vermeniz gerekiyor. Onun oradaki çaresizliğini görüyorsunuz ve kendimizi onların yerine koyuyoruz. O anlarda çok zor bir durum yaşanıyordu" diye konuştu.
Göçük altında kalan kişinin yerinin tespiti için hassas dinleme aletleri ile 1 saati bulan dinlemeler yaptıklarını söyleyen Uzunalioğlu, "Bu süreçte enkaz altındaki kalan bir vatandaşın bize tepki verdiği en ufak bir hareketin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Derin bir sessizliğin oluşması gereken bu esnada bir vatandaşın adım atması bile bu süreçte büyük zorluklar yaşattı, çünkü saha çok kalabalıktı" dedi.
'SAĞLAM BİNALARDA OTURACAĞIZ'
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Uzunalioğlu, "Bu bizim kaderimiz ve gerçeğimiz. Bilim insanları beklediğimiz büyük depremin bu deprem olmadığını açıklıyor. İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Yapacağımız tek şey var, sağlam binalar da oturacağız. Deprem sırasında yapılacaklar da önemli ama artık sonuçta bina çok zayıfsa yapacaklarımızın hiçbir anlamı yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK
2020-11-06 10:07:41

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