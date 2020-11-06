İzmir’de afetzedeler Rize çayları ile ısınacak

İzmir’de yaşanan deprem sonrası ihtiyaç olması durumunda gönderilecek yardım malzemeleri için Rize'de çalışma başlatıldı.

Yaşanan deprem sonrası bölgede yer alan ekipler tarafından talep gelmesi durumunda gönderilmek üzere Rize Valiliği, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde standart yardım paketleri oluşturulmaya başlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı eliyle yürütülen çalışmalarda daha önce yaşanan afetlerden elde edilen birikimlerle standart gıda kolileri ve kullanılmamış battaniyeler hazır bekletilirken, Rize özelinde soğuk kış gecelerinde afetzedelerin içini ısıtmalarına yardımcı olacak Rize çayları hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, okullar bazında yürütülen yardım kampanyalarında toplanacak yardımlar ile Rize'nin ilçelerinden de toplanacak yardımlar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü lojistik depolarında bekletilen malzemeler ile birlikte talep gelir gelmez kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde kullanılmak üzere afet bölgesine sevk edilecek.

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