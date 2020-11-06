Kavrun Yaylası, beyaza bürüdü



Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karadeniz´de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası´na da sabah saatlerinde kar yağdı. Yağan karla birlikte yayla, beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Kavrun Yaylası´nda, karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar da oluştu. Yaylada kalan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Yaylada hayvanlarını otlatan Hatice Çakır, "Hayvanlarımıza sıcak su vereceğiz. Kasım ayında olmamıza rağmen yayladayız. Çünkü merkezde koronavirüs var, korkuyoruz, o nedenle yaylada kalıyoruz. Keyfimiz yerinde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2020-11-06 15:07:48



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