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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ovit Dağı'ında kar topu oynadılar

DHA

Ovit Dağı'ında kar topu oynadılar


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz'de etkili olan soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. Rize´nin Ovit Dağı'nda kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken, vatandaşlar ise kar topu oynayarak eğlendi.
Karadeniz´de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, yüksek kesimler ve yaylarda kar yağışı etkili oluyor. Sıcak geçen günlerin ardından havaların soğuduğu bölgede yüksek rakımlı yaylalar, yağan karla beyaz örtüyle kaplanıyor. Rize'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yer yer tipinin etkili olduğu yaylaya gelenler, soğuğa ve tipiye aldırış etmeden kar topu oynayarak anın keyfini çıkarıyor.
Kar topu oymamak ve fotoğraf çektirmek için Ovit Dağı'na geldiklerini söyleyen Yusuf İspirli, "Kar topu oynadık ve çok eğlendik. Geçen hafta hava çok güzeldi. Birden soğudu ve artık yükseklerde kar görüyoruz. Bide bunu eğlenceye dönüştürmek istedik" diye konuştu.
Berat İspirli de, "Sabah karın yağdığını öğrenince arkadaşlarla toplanıp `tur yapalım `dedik. Yol bizi Ovit´e getirdi. Bir yanda tipiye dönüşen kar yağışı var, bir yanda soğuk ama yine de eğlendik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-11-06 15:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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