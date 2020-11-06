Çamlıhemşin´de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı

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ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

İlçede aniden etkili olan şiddetli yağmur sonrası Komilo köyünde bir halı sahanın kenarından geçen yolda, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak ve ağaç parçaları sürüklenerek köy yolunu alışma kapattı. Köy yolunun açılması için Özel İdare ve belediyeye ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin

2020-11-06 17:23:38



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