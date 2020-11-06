Rize'de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın heyelana neden olması nedeniyle köy yolu kapandı.
Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.