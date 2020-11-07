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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

DHA

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi


Selman KUTLU/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, 8'inci haftayı maç oynamadan geçirecek olması ve milli maçlar nedeniyle lige ara verilecek sürede Antalya Belek´te kampa girdi.
Çaykur Rizepsor kafilesi Antalya´da toplanarak kampa girdi. Belek'te kamp yapan yeşil mavili ekipte milli takımlarına davet edilen Dario Melnjak, Braian Samudio, Montassar Talbi, Yassine Meriah kampa katılmazken hafif sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Loic Remy, Fabricio De Jesus ve Fernando Andrade çalışmalarda yer almadı. Yeşil mavililer 14 Kasım tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek. 
DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU
2020-11-07 09:41:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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